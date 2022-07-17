الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة بايدن للمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت، إن أمريكا تسعى لإثارة توتر إقليمي من خلال استغلال الخوف من إيران أثناء زيارة بايدن للشرق الأوسط.



يأتي ذلك في اول تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية على قمة جدة وزيارة بايدن للمنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، خلال كلمة له في ”قمة جدة للأمن والتنمية“ بالسعودية، إن ”أمريكا ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا مطلقًا“، مؤكداً أن ”أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط“.