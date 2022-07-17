شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات تشريعية.. تعديلات قانون حماية المنشآت العامة تدعم الحفاظ على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أحد الإنجازات التشريعية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في مجال الحفاظ علي الأمن وحمايه مقدرات الوطن.

ويأتي القانون کاستحقاق دستوری وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة وأن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.

وتضمن القانون، استبدال نص المادتين الاولى والثانية، من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التى ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكرى.