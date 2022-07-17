شكرا لقرائتكم خبر عن حمدين صباحي: رفض الشعب العربى أوقف مشروع الحلف الشرق أوسطى.. ومبسوط من كلمة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبى، إن الرفض العربى وقف حائلا أمام إتمام المخطط الأمريكى الإسرائيلى بتشكيل ما يشبه الناتو العربى أو التحالف العربى الإسرائيلى، مؤكدا أنه شعر بارتياح لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة جدة، وقال "انبسطت جدا النهاردة"، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس لم تتحدث عن هذا التحالف بما يؤكد رفضه له، وقال حمدين "نحن نعاونه ونقول له ابقى كما أنت ونحن معك".

وقال حمدين فى كلمته خلال مؤتمر "القوى الوطنية المصرية لرفض التحالف العربى الصهيوني"، الذى عقد بمقر الحزب الناصري، إنه يوجه التحية لكل من قال لا لهذا التحالف وأوقفه، متابعا: "هذه لحظة أريد خلالها أن أوجه فيها تحية من القاهرة لشعبنا العربي، لأنه على مدار الأيام الماضية، كان هناك عنوان واحد رئيسى يستقطب اهتمام الناس، أنه سيقام حلف عسكرى يخدم الكيان الصهيونى فى بنية دفاعية عن إسرائيل، وتبقى الأقطار العربية مؤجرة لحماية عدوها فى مواجهة خطر مزعوم اسمه إيران".

وتابع صباحي: "لم نسمع فى زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم، شيئا عن حقوق فلسطين، نحن كنا على وشك إعلان حلف عسكرى يجمع أنظمة عربية مع الكيان الصهيوني، والترويج لهذا المشروع"، مشيرا إلى أن انتهاء قمة جدة دون الإعلان عن هذا التحالف بمثابة هزيمة للتحالف والفكرة، وقال إنه كان من المفترض أن يكون مؤتمر الحزب الناصرى اليوم بهدف المطالبة بإسقاط الحلف الشرق أوسطى، لكن الفكرة انتهت كما أن التحالف هُزم مؤقتا اليوم.

وأضاف صباحى "الذى أوقف الناتو الصهيونى مع حكام العرب هو رفض الشعب العربى لهذا التطبيع، وأننا ندرك أن لشعبنا كلمة وأن لإرادتنا عندما تجتمع أثر، وقدرتنا على أن ندافع عن مصالحنا ممكن أن ننتج ونؤثر، هذا المعنى العظيم الذى اجتنعنا اليوم لنحتفى به".

واستطرد: المعركة الوحيدة المضمونة التى أؤكد لكم أننا منتصرون فيها انتصارا ساحقا، هى معركة التطبيع لأن معركة التطبيع هى معركة الرجل العادى ومعركة كل بيت ومعركة وجدان ومعركة الشعب، لن نهزم لأنها ليست معركة السلطة، لن نهزم لأنها معركة الأمة، والأمة منصورة".