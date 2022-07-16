شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفاوض نجم ريال مدريد والفريق يحدد شروطه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي إستعداداته للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، ويسعي النادي الإنجليزي من حسم التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي لريال مدريد فيرلاند ميندي، وتري إدارة "البلوز " أن اللاعب صاحب ال 27 عاما يتمتع بإمكانيات دفاعية عالية، إضافة إلى قوته البدنية والتي تناسب تماما الدوري الإنجليزي.

وأضافت التقارير الصحفية الأسبانية أن النادي الإنجليزي لا يمانع فى بيع اللاعب خلال المريكاتو الصيفى الحالي، فى الوقت الذي تنتظر فيه إدارة الملكي وصول عرض قوي للفريق، الأمر الوحيد الذي قد يسمح بخروج اللاعب من صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

سعر اللاعب الذي حددته من إدارة "بيريز"

وأشارت تقارير من داخل النادي الأبيض، أن الريال حدد سعر اللاعب للرحيل خلال المريكاتو الصيفي الحالي، وتتراوح قيمة اللاعب التي حددها الريال ما بين 55ل60 مليون يورو، سواء تم بيع اللاعب لصفوف تشيلسي أو أي نادي آخر يريد الحصول على خدمات اللاعب.

موقف اللاعب من الرحيل عن الريال

ويري اللاعب أن البقاء ضمن صفوف الريال، يعد الخيار الأفضل له خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه سعيد باللعب داخل جدران السنتايحو برنابيو، ولكن أكد إنه سيضطر للرحيل إذا ما قرر الريال بيعه.

تشيلسي يراهن على إتمام الصفقة

وتأكد إدارة " البلوز " أنها ستسعي جاهدا لإنهاء الصفقة، وتعتمد إدارة الفريق الإنجليزي فى مفاوضاتها على الجانب المالي، حيث أن إدارة الفريق تستعد لإعطاء اللاعب 6 مليون يورو فى الموسم الواحد، الشئ الذي يعد أفضل نسبيا للاعب خلال الفترة المقبلة، عما يتقاضاه حاليا مع النادي الملكي.