وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران.



وقال: ”بالتأكيد لا زالت يد المملكة ممدودة الى ايران ونحن حريصين على ايجاد مسار إلى الوصول إلى علاقات طبيعية مع الجارة إيران، وهذا طبعا مرتبط ارتباط اساسي بإيجادنا تفاهمات تعالج مصادر قلق- ليس فقط المملكة العربية السعودية- لكن كافة دول المنطقة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الإيرانية“.

وأوضح: ”المحادثات التي تمت حتى الآن أستطيع أن أصفها بإيجابية، لكن لم تصل إلى النتائج المرجوة“، مشيرا إلى أنه ”كان للعراق دور هام وأساسي في دفعها للأمام بشكل يجعلنا نستطيع ان نستمر في هذه المحادثات“.