أمير قطر: سنعمل لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم السبت، إن بلاده ”لن تدّخر جهدًا في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة“.



ووفق وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، أكد أمير قطر في كلمة ألقاها بقمة جدة للأمن والتنمية، أن الحرب الأوكرانية ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما في حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط.

وأشار إلى أن قمة جدة تنعقد في وقت وسط تحديات تواجه العالم وتضع المجتمع الدولي على المحك لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية.

وبشأن العلاقات الخليجية والعربية مع الولايات المتحدة، أكد أمير قطر على ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها.

وقال أمير قطر، إن ”تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره“.

وأكد على موقف بلاده الثابت ”بتجنيب منطقة الخليج، والشرق الأوسط عمومًا، مخاطر التسلح النووي، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقًا للقواعد الدولية“.

كما أكد على ”ضرورة حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز المصالح المشتركة، والمشاركة في تحمل المسؤوليات“.