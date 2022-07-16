السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في قمة جدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعود مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة جدة.

وشارك الرئيس السيسي، قادة دول مجلس التعاون، والعراق والأردن، في قمة دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

كما جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.