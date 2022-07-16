1.45 مليار دولار سنويا مساعدات أمريكية للأردن حتى 2029

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن، سنويا، اعتبارا من العام المقبل وحتى عام 2029.

وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إن الهدف من هذه المساعدات هو تلبية "الاحتياجات الاستثنائية للأردن، ودعم برنامج الملك عبد الله الثاني للإصلاح الاقتصادي، وضمان تعزيز طويل الأمد للشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن".

ويأتي الإعلان عن المساعدات عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وملك الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم السبت، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية.