انت الان تتابع خبر كييف: القوات الأوكرانية يمكنها ضرب القرم براجمات أمريكية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، أن كييف قد تستخدم الصواريخ الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم الروسية.
وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان بوسع القوات الأوكرانية استخدام راجمات الصواريخ HIMARS وМ270 الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم، قال سكيبيتسكي أن هذا ممكن.
وتم تضمين MLRS HIMARS الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو.