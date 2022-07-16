كييف: القوات الأوكرانية يمكنها ضرب القرم براجمات أمريكية

وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان بوسع القوات الأوكرانية استخدام راجمات الصواريخ HIMARS وМ270 الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم، قال سكيبيتسكي أن هذا ممكن.

وتم تضمين MLRS HIMARS الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو.