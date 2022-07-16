حزب "المصريين": الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته فى قمة جدة

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بالرئيس الأمريكى جو بايدن فى جدة، مؤكدًا أن لقاء الرئيس السيسى وجو بايدن يأتى فى توقيت مهم للغاية، لأن هناك الكثير من الأزمات العالقة جديرة بالمناقشة، منها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار الصراع العربى الإسرائيلى وتأزم الوضع فى اليمن والعراق وسوريا وليبيا.

وقال "أبو العطا" فى بيان له، اليوم السبت، إن تأكيد الرئيس جو بايدن على تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجى القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس السيسى، التى تُمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة بمثابة اعتراف عالمى على أهمية الدور التاريخى والمحورى لمصر من خلال القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قمة الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الدول الخليجية، بمشاركة الأردن والعراق ومصر تأتى فى وقت مفصلى من تاريخ الشرق الأوسط والعالم، لذا سيناقش الزعماء عدة ملفات أبرزها دعم خارطة حل جذرى لمشكلات المنطقة يضمن لها الاستقرار، مشددًا على أهمية تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الأمريكى على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائى المصرى ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأشاد باستعراض الرئيس السيسى وجو بايدن لأوجه التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة، فى عدة مجالات خاصةً على صعيد التعاون فى مجال كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب امدادات الطاقة، مثمنًا تأكيد الرئيس الأمريكى على الموقف المصرى الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التى تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.

كما أشاد بتأكيد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية وحرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكى يقدر جيدًا الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام فى المنطقة، إلى جانب دور مصر الأساسى فى التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ومبادرات إعادة إعمار غزة.

واعتبر أن اختيار الرئيس الأمريكى لقاء قادة مجلس التعاون الخليجى، إلى جانب مصر والعراق والأردن، هو أمر موفق للغاية، فى ظل أن جميعها دول محورية فى المنطقة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بثقل سياسى واقتصادى، وتمتلك رؤية ثاقبة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتشارك الفلسطينيين همومهم فى مواجهة إسرائيل.

وحول تأكيد الرئيس السيسى على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح فى المنطقة، أوضح أن السيسى يعى جيدًا خطورة تلك الميليشيات على أمن واستقرار الدول، لافتًا إلى أن ظاهرة الإرهاب الأسود تُهدد أى دولة فى العالم، ويجب على المجتمع الدولى أن يكون له دوره فى المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن الأخذ برؤية الرئيس السيسى سيخلص العالم من الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح فى المنطقة.

‏‫ولفت إلى أن الرئيس السيسى وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة الأزمات والمشكلات التى تواجه عددًا من دول العالم، خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تُمثل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أنه آن الأوان لمواجهة قوى الإرهاب والشر والظلام لإنقاذ العالم من مخاطر الإرهاب التى باتت تهدد أى دولة فى العالم.

وأشاد برؤى الرئيس السيسى حول الأزمات والمشكلات التى تواجهها سوريا وليبيا واليمن، مؤكدًا أن الرئيس السيسى وضع روشتة واضحة المعالم لإنقاذ العالم بدوله وشعوبه من ويلات الإرهاب وشروره وجميع المشكلات والأزمات والنزاعات والحروب.