طوارئ في بريطانيا لأول مرة.. الحرارة مستمرة لعقود مقبلة

الدمام - شريف احمد - لأول مرة يتم التنبؤ بدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية أول تحذير أحمر على الإطلاق للحرارة الاستثنائية، مع توقعات بارتفاع متزايد في درجات الحرارة على مدار الـ100 عام المقبلة.

ومن المتوقع أن تؤثر الحرارة الاستثنائية على جزء كبير من إنجلترا في أوائل الأسبوع المقبل، مع احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في بعض الأماكن وربما تصل إلى 40 درجة مئوية.

ويشمل التحذير البريطاني من ارتفاع درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لأجزاء من وسط وشمال وشرق وجنوب شرق إنجلترا، بحسب الهيئة البريطانية العامة للأرصاد الجوية.

ووسعت السلطات البريطانية تحذيرها ليشمل كورنوال وغرب ويلز وأجزاء من جنوب إسكتلندا، بعد أن صدر تحذير من الحرارة الشديدة في معظم أنحاء إنجلترا وويلز لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال رئيس الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية بول جونديرسن: "من المرجح أن تكون درجات الحرارة استثنائية، وربما تحطم الرقم القياسي، على الأرجح في أوائل الأسبوع المقبل، على نطاق واسع عبر منطقة التحذير الحمراء يوم الاثنين، وتركز أكثر قليلاً على الشرق والشمال يوم الثلاثاء".

وأضاف لأنه يوجد حاليًا احتمال بنسبة 50٪ أن نرى درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية و80٪ سنرى درجة حرارة قصوى جديدة تم الوصول إليها.

وتابع جونديرسن "من المحتمل أن تكون الليالي دافئة بشكل استثنائي، خاصة في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى آثار واسعة النطاق على الناس والبنية التحتية".

وشدد على أنه من الضروري أن يخطط الأشخاص للتعامل مع الحرارة وأن يفكروا في تغيير روتينهم، محذرا من إمكانية أن يكون لهذا المستوى من الحرارة آثار صحية ضارة.

ويستمر الضغط المرتفع بالقرب من النصف الجنوبي من المملكة المتحدة، والذي كان مسؤولًا عن الطقس الدافئ هذا الأسبوع، في الهيمنة على معظم الأحوال الجوية الجافة والصافية إلى حد كبير.

ومع ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيسمح التدفق الجنوبي النامي بدرجات حرارة عالية جدًا تتراكم حاليًا فوق القارة الأوروبية لتبدأ في الانتشار شمالًا إلى المملكة المتحدة.

وإلى الشمال، يمكن أن تشهد المناطق الشرقية من إسكتلندا درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية في أماكن قليلة، أعلى بكثير من متوسطها في ذلك الوقت من العام.

هذه هي المرة الأولى التي تظهر توقعات بريطانية فيها 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة، إذ بلغت درجة الحرارة المرتفعة القياسية في المملكة المتحدة 38.7 درجة مئوية، والتي تم الوصول إليها في حديقة كامبريدج النباتية في 25 يوليو عام 2019.

ويتم تشغيل نماذج التنبؤ بالطقس عدة مرات للمساعدة على تحديد احتمالية وقوع حدث معين وتقدير عدم اليقين الموجود دائمًا في التنبؤ بالطقس.

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في العودة أقرب إلى وضعها الطبيعي في هذا الوقت من العام اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل فصاعدًا حيث يتدفق الهواء البارد عبر إنجلترا من الغرب.

قال عالم المناخ في مكتب الأرصاد الجوية، الدكتور نيكوس كريستيديس: "كنا نأمل ألا نصل إلى هذا الوضع ولكن للمرة الأولى على الإطلاق نتوقع أن تكون درجة الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة".

وأضاف "في دراسة حديثة وجدنا أن احتمالية حدوث أيام شديدة الحرارة في المملكة المتحدة تتزايد وستستمر في ذلك خلال القرن، بأكبر قدر من المتوقع ملاحظة درجات الحرارة القصوى في جنوب شرق إنجلترا".

وأشار إلى تأثير تغير المناخ على احتمالية حدوث درجات حرارة قصوى في المملكة المتحدة.

ولفت إلى أن فرص رؤية 40 درجة مئوية يومًا في المملكة المتحدة أكثر احتمالا في المناخ الحالي بمقدار 10 مرات مقارنة بالمناخ الطبيعي، كما أن احتمال تجاوز 40 درجة مئوية في أي مكان في المملكة المتحدة في سنة معينة يتزايد بسرعة، حتى مع التعهدات الحالية بخفض الانبعاثات.

قال الدكتور أجوستينو سوزا، رئيس قسم الأحداث المتطرفة وحماية الصحة في UKHSA: "تم الآن إصدار تنبيهات الحرارة الصحية إلى غالبية أنحاء إنجلترا، حيث من المقرر أن تظل درجات الحرارة مرتفعة باستمرار طوال فترة عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف "من المهم أن تحافظ على رطوبتك وأن تجد الظل قدر الإمكان عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية أقوى، بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً".

وأوضح أنه "إذا كان لديك عائلة وأصدقاء وجيران ضعفاء، فتأكد من أنهم على دراية بكيفية حماية أنفسهم من الطقس الحار". — Met Office (@metoffice)

