محمد بن زايد: حريصون على التعاون لخدمة السلام والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ومواجهة التحديات المشتركة.



وأوضح في كلمة خلال مشاركته في ”قمة جدة للأمن والتنمية“، أن سياسة الإمارات في علاقاتها الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح مع دول العالم لخدمة أهداف التنمية الوطنية والسلام والاستقرار في العالم.

وتابع: ”لا يخفى على أحد حجم التحديات التي نواجهها على مستوى منطقتنا والعالم أجمع. وهذا يفرض علينا توحيد الجهود الدولية وتعزيزها بما يلبي طموحات شعوبنا إلى التقدم والازدهار“.