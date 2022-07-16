الرئيس الأمريكي بايدن يغادر السعودية مختتمًا أول زيارة للشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية بعد زيارة استمرت ليومين، شارك خلالها في ”قمة جدة للأمن والتنمية“ التي شهدتها المدينة الساحلية.



وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في وداع الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

واختتم بايدن في جدة أول جولة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة، وقد شملت أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية.