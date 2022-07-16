البرلمان العراقي يدعو للتسريع بانتخاب رئيس جديد

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ولم تتوصل القوى الكردية في البرلمان العراقي حتى الآن إلى توافق بشأن تسمية مرشح وحيد لمنصب رئيس الجمهورية، كما لم تحسم قوى الإطار التنسيقي الشيعي قرار ترشحها لأي شخصية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك للتباين في الرؤى بين أطراف الإطار.وشكك مقتدى الصدر أمس الأول في تشكيل حكومة عراقية قوية بوجود السلاح والميليشيات المنفلتة وعدم محاسبة الفاسدين.
على صعيد آخر دعا الإطار التنسيقي الشيعي البرلمان العراقي إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوع الحالي.
وذكر أن قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص مسألة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وأقر أنه في حالة انعقاد دائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك.
في اتجاه مختلف أفاد بيان عسكري عراقي أمس، بأن قوات بجهاز الأمن الوطني العراقي تمكنت من اعتقال 26 من عناصر تنظيم داعش في عمليات منفصلة بمحافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار تمكنت من اعتقال 12 إرهابيا متورطين بعمليات استهداف للقوات الأمنية والمدنيين، فيما تمكنت قوات الجهاز من اعتقال شبكة إرهابية مكونة من 7 عناصر من داعش يقدمون الدعم اللوجستي لعصابات داعش في مناطق متفرقة من المحافظة.
وذكر البيان أن قوات جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال 7 من عناصر داعش في مناطق جنوب محافظة صلاح الدين، بعد متابعة تحركاتهم والأماكن التي ينشطون فيها ليتم اعتقالهم واحدا تلو الآخر، وتمت إحالة الإرهابيين جميعا إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهم.
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