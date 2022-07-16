شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف سلة سعودية لمتضرري الفيضانات في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قافلة إغاثية عاجلة تحمل على متنها 3000 سلة غذائية بوزن 285 طنا لمتضرري الفيضانات في مناطق سبيلا، وخوزدار، وكويتا، وبشين، وقلعة سيف الله، وقلعة عبدالله في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان، استفاد منها 21,000 فرد. وعبر عضو الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد إدريس محسود عن امتنانه وشكره العميق للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على دعمها باكستان في كل الأوقات الصعبة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ستسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة من موجة الفيضانات. وتأتي المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم. وتأتي المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 آلاف سلة سعودية لمتضرري الفيضانات في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.