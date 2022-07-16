الإفراج عن 8 متشددين في موريتانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفرجت السلطات القضائية الموريتانية عن 8 سجناء متشددين ينتمون للتيار الجهادي، بعد سنوات قضوها في السجن صدر عفو رئاسي بحقهم. وأوضحت مصادر قضائية أن السجناء الثمانية شاركوا خلال رمضان الماضي في حوار ومراجعات فكرية تمت معهم داخل السجن قادها علماء وفقهاء وأئمة لإقناعهم بالتراجع عن الفكر الجهادي. ومن بين السجناء محكوم عليهم بالسجن بعقوبات وتهم تتعلق باعتناق فكر الإرهاب، والتشدد والجنوح للعنف والمساس بأمن الدولة ومؤسساتها ومذهبها المالكي الأشعري المعتدل. ومن بين السجناء محكوم عليهم بالسجن بعقوبات وتهم تتعلق باعتناق فكر الإرهاب، والتشدد والجنوح للعنف والمساس بأمن الدولة ومؤسساتها ومذهبها المالكي الأشعري المعتدل. وسبق لموريتانيا الإفراج عن عشرات المتشددين بناء على مراجعات فكرية مماثلة.

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