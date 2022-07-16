المملكة تغيث 13 ألف يمني في كارثة مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما صعدت ميليشيات الحوثي خروقاتها في معظم الجبهات، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت أكثر من 74 خرقا جديدا في محوري حيس والبرح خلال الـ48 ساعة الماضية في جبهات الساحل الغربي، قدمت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات التي شهدتها محافظة مأرب.

وشمل التدخل السريع للمملكة، توزيع 1500 سلة غذائية تتضمن السلع الأساسية، 200 خيمة، إلى جانب 200 حقيبة إيوائية تحتوي على أدوات معيشة متكاملة. ويأتي تدخل مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع كتلتي الأمن الغذائي والإيواء التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» والسلطة المحلية بالمحافظة.

وتهدف هذه التدخلات الطارئة إلى إنقاذ الحياة والحد من معاناة الأسر المتضررة من خلال توفير المأوى العاجل، وتلبية احتياج المتضررين من الغذاء. وكان نائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة وجه اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول التي اجتاحت عدد من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وإغاثة المتضررين.

وأكد اللواء العرادة على ضرورة رفع درجة التنسيق مع شركاء العمل الإنساني لتقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين ، ورفع مستوى الجاهزية للحد من تداعيات المنخفض الجوي.

وكشف تقرير رسمي أولي عن تضرر 13 ألف جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي تشهدها المحافظة منذ مساء الأربعاء الماضي، متوقعا زيادة أعداد المتضررين مع استمرار فرق الرصد الميداني في عملها.

وأوضح التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب حصل عليه موقع محافظة مأرب تضرر 2577 أسرة نازحة تضررا كليا و10972 أسرة تضررت تضررا جزئيا، موزعة على 197 مخيم وتجمع سكاني في مديريات (المدينة، ومأرب الوادي، ورغوان، وحريب).

وأشار إلى أن أبرز الخسائر تنوعت بين تلف وأضرار جسيمة في مساكن النازحين من الخيام والشباك، يما فيها من مواد إيوائية، وتلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية.

وأكد تقرير الوحدة التنفيذية أن الاحتياجات الطارئة حاليا تتمثل في توفير الخيام والأغطية البلاستيكية والوجبات السريعة، والمواد الغذائية والملابس، والعيادات المتنقلة.

مشاهدات يمنية:





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وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح يثمن الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في صرف إعانات نقدية عاجلة للأسر الأكثر تضررا وتوفير خيام وحقائب إيواء وسلال غذائية عاجلة.



المتضررون من سيول مأرب: