مالي تمنع 8 جنود ألمان من مغادرة البلاد

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وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في وزارة الدفاع الألمانية، أن الجنود الثمانية لم يتمكنوا من الصعود على متن الرحلة المحجوزة لدى شركة طيران مدنية، وتم تصنيف الإجراء على أنه مضايقة.واعتقلت السلطات المالية أخيرا عشرات من حراس الأمن القادمين من كوت ديفوار للعمل لدى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بزعم أنهم «مرتزقة».
وعلقت الحكومة العسكرية المالية جميع التغييرات في القوات الدولية معلنة في قرار بأثر فوري أنه لن يكون هناك تبادل للأفراد.
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