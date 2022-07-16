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ضربة قوية وراء وفاة إيفانا ترمب

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك أن وفاة إيفانا ترمب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، كان بسبب «جروح سببتها ضربة قوية عرضية على جذعها».

ولم يحدد بيان كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك ملابسات الحادث، لكن تقارير إعلامية محلية أفادت بأن الشرطة تحقق فيما إذا كانت الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاما، عن سلم منزلها بمانهاتن.

ونقلت تقارير صحفية عن متحدث باسم شرطة نيويورك قوله «إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترمب في أبر إيست سايد، ووجدوها في حالة إغماء وعدم تجاوب مع محاولات إسعافها. وأعلنت وفاتها في المكان».

وأضاف «ليس هناك على ما يبدو ما يدل على عمل إجرامي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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