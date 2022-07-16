ضربة قوية وراء وفاة إيفانا ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك أن وفاة إيفانا ترمب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، كان بسبب «جروح سببتها ضربة قوية عرضية على جذعها».

ولم يحدد بيان كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك ملابسات الحادث، لكن تقارير إعلامية محلية أفادت بأن الشرطة تحقق فيما إذا كانت الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاما، عن سلم منزلها بمانهاتن.

ونقلت تقارير صحفية عن متحدث باسم شرطة نيويورك قوله «إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترمب في أبر إيست سايد، ووجدوها في حالة إغماء وعدم تجاوب مع محاولات إسعافها. وأعلنت وفاتها في المكان».

وأضاف «ليس هناك على ما يبدو ما يدل على عمل إجرامي».