لقاء بايدن والسيسي .. بيان البيت الأبيض بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لأمن مصر المائي، وضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

بيان البيت الأبيض

وقال البيت الأبيض، في بيان عقب لقاء بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، "فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير، أكد الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا".

وأضاف "جدد الزعيمان التأكيد على ضرورة إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون مزيد من التأخير على النحو المنصوص عليه في بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021، وبما يتوافق مع القانون الدولي".

من جانبه، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم، في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش مشاركته في "قمة جدة"، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد جو بايدن، تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، السيسي التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.