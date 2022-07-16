شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: كلمة الرئيس بقمة جدة شملت رؤية مصر لتحقيق أمن الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجى وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، دليل على رؤية مصر لتحقيق الأمن والسلام والتنمية للشعوب العربية.

وأضاف مصطفى، أن المحاور الخمسة التى طرها الرئيس السيسى عبرت عن جميع القضايا التى تهم كل مواطن مصرى وعربى، كما أنها كانت بمثابة خارطة طريق مستقبلية لحل جميع القضايا فى المنطقة، التى تتعلق لتحقيق الأمن الإقليمى أو الشرق أوسطى، بالإضافة إلى قضايا التنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن حديث الرئيس السيسى عن القضية الفلسطينية يؤكد على أنها كانت وستظل ضمن أولويات أجندة مصر الخارجية وأن مصر لن تنسى أو تتهاون فى الدفاع عن حق الشعب الفلسطينى فى الحياة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأكيد الرئيس الأمريكى جو بايدن على مكانة مصر فى منطقة الشرق الأوسط ودورها المحورى فى ظل قيادة الرئيس السيسى، يؤكد على التطور الكبير الذى شهده ملف السياسية الخارجية خلال السنوات الماضية، وقدرة مصر على استعادة دورها الإقليمى بقوة.

وأوضح النائب علاء مصطفى، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذه القمة ولقائه بالرئيس الأمريكى دليل على دور مصر الإقليمى والدولى، وحضورها فى كافة الملفات المطروحة، يؤكد مكانتها بين دول العالم.