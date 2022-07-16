شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار: كلمة الرئيس بقمة جدة تظهر حرص مصر على مواجهة تحديات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة جدة للأمن والتنمية تؤكد حرص مصر على توحيد الرؤى لمواجهة تحديات الإرهاب وإرهاق الشعوب فى نزاعات عسكرية لا تثمن ولا تغن من جوع، وكذلك أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان والمواطنة والحريات لتوطيد أواصر الديموقراطية باعتبارها أسس ترسيخ الحكم وانفاذ القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وقال درويش، إن الرئيس السيسى وجه إلى ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته حتى حدود 1967، وإن هذا الحق هو مطلب أساسى من جميع الدول العربية دون تفريط فى هذا الحق المكفول للشعب الفلسطينى طبقا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولى، كما أن الرئيس السيسى حرص على ضرورة العمل الجماعى من أجل تلاشى سلبيات التغيرات المناخية والتى تسببت فيها الدول الكبرى.

وأكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار، أن الرئيس السيسى حرص على أهمية عدم التدخل فى شئون الدول العربية ورفض هذة التدخلات التى تسببت فى الفوضى ونشر الفكر المتطرف لحساب دول سعت إلى إحداث الفوضى من أجل مصالحها على حساب شعوب المنطقة.

وقال درويش، إن الرئيس السيسى أعاد فى كلمته هيبة الدول العربية وقدرتها على التأثير فى المتغيرات العلمية بقوة وثبات.