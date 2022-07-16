شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل الديمقراطى يشيد بكلمة الرئيس بقمة جدة: تعبر عن قوة ووضوح رؤية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الجيل الديمقراطى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى ألقاها اليوم السبت فى قمة جدة للأمن والتنمى، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ودول مجلس التعاون الخليجى، والتى تحدث فيها عن ضرورة تلبية تطلعات مصالح الشعوب لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتى لابد من الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش فى أمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعاً جديداً لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه.

وأكد الحزب أن كلمة الرئيس السيسى، فى القمة العربية الأمريكية كانت واضحة تماما وعبرت عن أولويات السياسة المصرية التى أكدت فيها التزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

وأشار الحزب إلى أهمية ما ذهب إليه الرئيس السيسى فى كلمته من وجوب إعادة صياغة القوانين، التى تحافظ على الأمن المائى فى إشارة لا تخطئها العين إلى مشكلة سد النهضة الإثيوبى وأضراره على دولتى المنبع، ولم ينسى الرئيس أن يؤكد أهمية دعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتى الغذاء والطاقة، وبناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وثمن حزب الجيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنها كانت عبارة عن خريطة مكتملة الأركان لحل القضايا، والتى تمثلت فى المحاور الخمس الذى تحدث عنها الرئيس بكل وضوح وثبات.