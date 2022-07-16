شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية قمة جدة فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، ترحيب البرلمان العربى بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، التى استضافتها المملكة العربية السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجى، ومصر، والأردن، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على أهمية هذه القمة فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وفتح آفاق جديدة من التنسيق والتعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تشهدها المنطقة العربية، حفاظًا على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

ولفت "العسومي" إلى دعم البرلمان العربى التام لكافة الجهود العربية والدولية التى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيرا إلى أن انعقاد القمة تحت عنوان الأمن والتنمية، يعكس الظرف الدقيق الذى تمر به المنطقة وحاجتها الماسة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وفى الوقت ذاته الدفع بجهود التنمية إلى الأمام، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها المتشابكة على الدول العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربى بمضامين الكلمات التى ألقاها قادة وممثلى الدول العربية خلال هذه القمة، والتى قدمت تشخيصًا دقيقًا لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن مفردات البيان الختامى الصادر عن القمة تضمنت العديد من القضايا الأمنية والتنموية الملحة، معربًا عن تطلع البرلمان العربى بأن تساهم مخرجات هذه القمة فى وضع حلول غير تقليدية لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة.

وثمن رئيس البرلمان العربى الجهود الحثيثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من أجل إنجاح هذه القمة، بما يعكس الدور الرائد للمملكة العربية السعودية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.