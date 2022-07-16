النائب طارق الخولى: جار إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسى، أنه جارى إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا ومزيد من الدفعات الأخرى قريبا.

وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسى، قالة من قبل إن فرحة عيد الأضحى تكتمل بخروج دفعات من قائمة لجنة العفو الرئاسى كنتيجة لمجهود اللجنة الفترة الماضية، سواء كانوا سجناء فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير أو على مستوى الغارمين والغارمات، وهى الأعداد الأكبر منذ إعادة تفعيل اللجنة فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أن صور الإفراج كانت مفرحة لأعضاء لجنة العفو للغاية وأعطتنا قوة دفع للاستمرار فى هذا العمل بقوة.

وتابع قائلا: "نطمئن الجميع أن عمل لجنة العفو الرئاسى لازال مستمر حتى ورود آخر حالة والانتهاء من كل المستهدفين بالعفو الرئاسي.. وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة منذ تشكيلها وهى عدم الانتماء لتنظيم إرهابى أو عدم ارتكاب أعمال العنف"، موضحا أنهم يعملون بالسعى الدؤوب للوصول إلى الجميع من خلال رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خروجهم باستخدام صلاحياته الدستورية للعفو عنهم، مثل قضايا خرق قانون التظاهر بشكل سلمى أو نشر أخبار كاذبة أو أى قضايا آخرى لها خلفية بالحرية والتعبير".

ولفت "الخولي"، إلى أن لجنة العفو تعمل بتدقيق شديد فى الأسماء المرسلة، حتى تكون غير منتمية لتظيمات إرهابية، فنحن لن نكون سبب فى خروج أى شخص يمثل مساس بحياة المصريين والأمن القومى المصرى، قائلا: "نحن مستمرين فى عملنا ونعمل على قدم وساق فى تلقى البيانات وتنقيح التكرار وتطبيق المعايير وفى السعى نحو إتمام الإجراءات حتى خروج المفرج عنهم.. وفترة إجازة عيد الأضحى فرصة لترتيب الملفات والأوراق.. استكمال البيانات وإعدادها الخاصة بقوائم جديدة".

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، فى ختام حديثه، أن بشائر الخير تتوالى فلجنة العفو هى جزء من إرساء التسامح الذى يعمل عليه الرئيس السيسى فى المجتمع، كما أنها تعطى رسائل ارتياح للمشاركين فى الحوار الوطنى خاصة وأنها جزء منه، موجها التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى بادر باستخدام صلاحياته فى إصدار قرارات العفو بشأن المستهدفين منها والتى تعبر عن إرادة الرئيس فى إعطاء كل هؤلاء فرصة آخرى للعودة والاندماج فى المجتمع.