شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحي: كلمة الرئيس بقمة جدة تعبر عن جهود مصر لحل قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجى وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، تعبر عن مكانة مصر الكبرى بين دول العالم والجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل جميع القضايا التى تواجه دول المنطقة.

وأضاف فتحى، خلال بيان اليوم السبت، أن الرئيس السيسى طرح 5 محاور رئيسية تشغل اهتمام كل مواطن مصر وعربى لإنهاء حالة الصراع والحروب فى المنطقة، فضلا عن وضع العالم أمام مسؤولياته فى مواجهة أزمة الأمن والغذاء خاصة فى ظل ظاهرة التغير المناخى التى ستزيد من أعباء الدول النامية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن قمة جدة تعطى فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور بين الدول المشاركة للتنسيق بينها، كما أنها أعطت فرصة لعرض الرؤية المصرية أمام العالم التى أكدت على ضرورة التعاون لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة التى تفرض التعاون بشكل بناء لمواجهتها.

وأشار النائب أحمد فتحى، إلى أن دول العالم بدأت تتفهم للرؤية للمصرية بضرورة القضاء على الميلشيات المسلحة وفرض العقوبات على الدولة الداعمة والممولة للإرهاب لإنهاء الصراعات بالمنطقة.