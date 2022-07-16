شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازى: كلمة الرئيس السيسي بقمة جدة كانت هامة وشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق عن قمة جدة تأتى فى توقيت هام للغاية وكلمة الرئيس كانت هامة وشاملة فتحدث عن أزمات المنطقة والقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية دينا عصمت، إن تأكيد الإدارة الأمريكية على حل الدولتين أمر هام، والرئيس السيسى حدد بعض القضايا مثل حل أزمات الماضى وعلى رأسها القضية الفلسطينية والإرهاب وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات مثل الغذاء والطاقة والأمن المائى وأهمية التزام الدول المطلة على الأنهار الدولية بالالتزام بالقانون الدولى.

وتابع أن حديث الرئيس عن تأثر افريقيا والدول العربية بالمناخ، والسياسات الأمريكية خاصة فى عهد أوباما تأثرت العديد من المخاوف من تحركات إيران فى المنطقة والولايات المتحدة توشك على توقيع اتفاق نووى وإدخال إيرا ف البحث النووى وتعل أمريكا على دفع أوبك على ضخ مزيد من الطاقة لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية، قمة الأمن والتنمية حققت مصالح الطرفين السعوى والأمريكى.