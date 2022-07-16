ولي عهد الكويت: تحديات المنطقة تتطلب مزيدا من التعاون

قال ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن تحديات المنطقة أصبحت تتطلب منا مزيدا من التعاون.

جاء ذلك في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وأضاف ولي عهد الكويت: «نتطلع أن تكون قمة جدة بداية انطلاق جديدة نحو معالجة أزمات المنطقة»، وتابع: «ندعو إيران إلى التعاون مع دولنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل».

ومضى قائلا: «علاقات تاريخية ومصالح إستراتيجية تجمعنا مع واشنطن»، مضيفًا: «العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة».

وأوضح: «نسعى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة»، كما قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: «تربطنا وحدة مصير مع الأردن ومصر والعراق»، معربًا عن «أمله في أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة».

ونبه إلى ضرورة «الحد من تهديد أمن الممرات الملاحية»، مضيفًا: «نثمن جهود القيادة اليمنية، ونؤكد دعمنا الكامل لجهودها لضمان الاستقرار في البلاد».