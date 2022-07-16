بايدن: لن نترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران

وفي كلمته بالقمة، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تبتعد عن المنطقة، وقال «لن نتخلى (عن الشرق الأوسط)، ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران».
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران أبدا بالحصول على سلاح نووي، وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة.
ورحب بايدن بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن، وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر، وسنعمل على حل الأزمة هناك، وقال كذلك إنه سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتًا إلى أن «أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها، وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد».
وشدد بايدن كذلك على أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة.
وأضاف: «اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعًا، ولن تغادر».
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