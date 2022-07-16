الرياض وواشنطن تشددان على ضرورة ردع تدخلات إيران في شؤون الدول ودعمها للإرهاب

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت السعودية والولايات المتحدة الأميركية، السبت، على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وشددتا على ضرورة ردع تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول ودعمها للإرهاب من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها.



جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ختام المباحثات بين قيادات البلدين في جدة بالسعودية.



وقال البيان، إن "الطرفين أكدا على أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الدولية الاستراتيجية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز".



ورحبت الرياض وواشنطن بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثاً للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة ردع التهريب غير الشرعي إلى اليمن.



كما رحب الجانبان بتولي السعودية قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان، وفقاً للبيان المشترك.



وأوضح البيان أنه سيتم تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوة المهام المشتركة 153، من خلال مركز التنسيق الإقليمي المترابط والذي ستكون قيادته من مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، سعياً إلى تحسين وتسهيل تبادل المعلومات في مجال الأمن البحري.

