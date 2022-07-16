إيلون ماسك يعترض على محاكمة سريعة في خلافه مع تويتر

16 يوليو , 2022
إيلون ماسك (أ ف ب).
تقدم إيلون ماسك الجمعة بطلب إلى القضاء الأميركي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل، في الدعوى التي رفعتها منصة تويتر لإجباره على شرائها وفق شروط متفق عليها، بعد أن طلبت شبكة التواصل الاجتماعي إجراء عاجلاً.
وفي وثيقة قضائية نقلتها وسائل الإعلام الأميركية، يتهم محامو رئيس مجموعة تسلا مجلس إدارة موقع تويتر بالعمل على تسريع القضية.
وكان مجلس إدارة تويتر بدأ الثلاثاء إجراءات قانونية ضد إيلون ماسك، لإجباره على شراء المنصة حسب الشروط المتفق عليها معه في نهاية نيسان/أبريل والتي تقدر قيمة المجموعة المتمركزة في كاليفورنيا ب44 مليار دولار.
ويريد المسؤولون أن تبدأ المحاكمة في أيلول/سبتمبر حتى لا تطول فترة عدم اليقين التي تشل الشركة إلى حد ما.
وطلب الملياردير عدم البدء بذلك قبل 13 شباط/فبراير نظراً للطابع المعقد للعناصر التي سيتم فحصها.
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