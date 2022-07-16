البحرية الأميركية تنفذ عملية «حرية الملاحة» في بحر الصين الجنوبي

الصين (أ ف ب).

أفادت البحرية الأميركية أن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها اليوم السبت، في ثاني عملية من «حرية الملاحة» في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي.

وقال الجيش الصيني يوم الأربعاء إنه «أبعد» السفينة ذاتها وهي المدمرة بينفولد عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.

وأضافت البحرية أنه «في 16 يوليو، أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي».

وتقول الصين إنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر.