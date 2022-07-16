سروة عبد الواحد تنتقد خلو الوفود الحكومية من التمثيل النسائي

بغداد - ياسين صفوان - انتقدت النائبة سروة عبد الواحد، اليوم السبت، خلو الوفود الحكومية من التمثيل النسائي.

وقالت عبد الواحد في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها الخليج 365،: "بلا تهكم على حكومتنا الديمقراطية التي تؤمن بحقوق المرأة، لماذا تخلو الوفود الحكومية من التمثيل النسائي؟! الحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن يوماً تؤمن بالشراكة الحقيقية للمرأة، لذا لا نجد ضمن تكوينها نساء كفوءات".



واضافت: "وإذا فكرت فمؤكد أنها ستكون محسوبة على المقربين، وإن كانت دون شهادة".

