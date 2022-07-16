شخص يقتل شقيقته شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا اقدم على قتل شقيقته تولد ١٩٩٤ باسلوب اطلاق النار باتجاه رأسها بثلاث اطلاقات نارية داخل احدى غرف المنزل ضمن منطقة سبع البور شمالي بغدا".

واضاف انه "قام بعدها قام بترك سلاحه داخل برميل في حديقة المنزل وتوجه الى مركز الشرطة وقام بتسليم نفسه".



واشار المصدر الى انه "بحسب ادعاء القتل ان الحادث جاء نتيجة خلافات بينه وبين شقيقته".