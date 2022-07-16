بسبب غلاء المحروقات.. حملة مغربية تطالب برحيل حكومة أخنوش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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أطلق ناشطون في المغرب حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وخفض أسعار المحروقات.



وجرّ ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب على حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة وغير مسبوقة، كان لحزب ”التجمع الوطني للأحرار“ قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها، وذلك بسبب الوعود التي قدمها هذا الحزب ”الليبيرالي“ للمغاربة قبل وصوله إلى الزعامة.

وعبّر نشطاء عن غضبهم من الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والتي وصلت مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.