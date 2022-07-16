شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": كلمة الرئيس السيسي بقمة جدة وضعت حلولا جذرية لكافة القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال قمة جدة للأمن والتنمية، كانت شاملة ووضعت حلولا كاملة لكل القضايا التي تواجه المنطقة، بكل وضوح والقضاء على المسكنات لهذة القضايا.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لـ"برلماني"، أن كلمة الرئيس شهدت الحديث عن القضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة وعصمتها القدس، طبقاً لحدود 1967، وهو كلام يرد على حديث أهل الشر، والشائعات المغرضة عن تغير موقف مصر الثابة تجاة القضية الفلسطينية.

وأشار "خليل"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة في ملف الأمن القومى العربى ووحدته في مواجهة أي خطر من المكن أن يواجه الأمن القومى في منطقة الخليج.