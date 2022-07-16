شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منها في الكويت.. هذه «أسخن» مدن العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاني العديد من دول العالم من موجة شديدة الحرارة، وخاصة أوروبا ذات الطقس البارد في المعتاد، إلا أن هناك العديد من المناطق الأكثر سخونة ومعاناة بالعالم. وارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا، مع وضع فرنسا وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات والصحة العامة.

أوروبا تعاني

وحذرت وزارة الصحة الإسبانية من أن "الحرارة الشديدة" يمكن أن تهدد الصحة العامة للمواطنين، ونصحت الوزارة بالبحث عن العلامات التحذيرية لضربة الشمس، مثل تسارع ضربات القلب أو الصداع الشديد أو الارتباك. ومنذ الأحد الماضي، شهدت أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة الإيبيرية درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، حيث كان رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جميع أنحاء إسبانيا والبرتغال. ما تسبب في أسوأ موجة جفاف منذ ما يزيد على 70 عاما مع انخفاض حاد بمنسوب مياه أطول نهر في إيطاليا وهو نهر بو. وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ على طول النهر الذي يدعم نحو ثلث الإنتاج الزراعي فيها بعد أن شهدت أشد درجات حرارة في يوليو، مع توقع ارتفاع أكثر في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. وأصدرت هيئة الأرصاد البريطانية أول تحذير من الدرجة الحمراء من "الحرارة بالغة الارتفاع" لأجزاء من إنجلترا .

موجة حارة بالصين

وتجتاح موجة حارة الصين أيضا، حيث لجأ السكان إلى ملاجئ الغارات الجوية والنوافير العامة للحفاظ على البرودة، وأصدرت 84 مدينة في جميع أنحاء البلاد، الأربعاء الماضي، أعلى مستوى من التحذيرات باللون الأحمر. ويشير التنبيه باللون الأحمر إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في غضون 24 ساعة، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الوطنية.

أكثر مدن العالم حرارة

ورغم ما تشهده أوروبا والصين وغيرها من الدول، إلا أن المناطق الأسخن في العالم ليست لديهما، وبحسب موقع "إلدورادو ويزر"، المتخصص في أحوال الطقس والمناخ فإن الأماكن الأكثرة حرارة على كوكب الأرض اليوم هي: