إخلاء مبنى في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة

16 يوليو , 2022
مطار سان فرانسيسكو الدولي
أعلنت الشرطة في تغريدة إنه تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة.
وأضافت شرطة سان فرانسيسكو على تويتر أن الضباط تلقوا تهديداً بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.
وقال المطار في تغريدة في منتصف الليل تقريبا «بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي».
وأوضح المطار أنه علق أيضاً خدمتي قطارات بعد تهديد القنبلة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلاً.
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