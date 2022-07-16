السعودية: يدنا ممدودة لايران ونحرص على علاقات طيبة معها

وقال فرحان في مؤتمر صحفي عقب قمة جدة، ان "المحادثات مع إيران إيجابية لكن لم تصل لنتائج حتى الآن".

واضاف:، أن "قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة".

وصرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن "قمة جدة للأمن والتنمية تضمنت عددا من المخرجات التي نأمل أن يكون لها انعكاس إيجابي على إرساء الأمن ودعم التنمية في المنطقة".

