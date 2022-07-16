انت الان تتابع خبر الحكمة يبدي موقفاً من 'قمة جدة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم السبت، أن عدم السماح للكاظمي بدخول العراق بعد عودته من جدة اصبح ضرورة بعد اليأس من مسائلته من قبل السلطتين التشريعية والقضائية كما يفعل في بلدان أخرى.