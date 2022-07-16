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انت الان تتابع خبر صالح يهنئ الصابئة برأس السنة المندائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنئ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الصابئة المندائيين بحلول العيد الكبير ورأس السنة المندائية.
وقال صالح في تغريدة عبر "تويتر تابعتها الخليج 365،: "أحر التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا الأصيل من الصابئة المندائيين بحلول العيد الكبير ورأس السنة المندائية مُستحضرين دورهم الحضاري واسهاماتهم الجليلة في تاريخ البلد".
واضاف: "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف وإرساء قيم المواطنة وتعزيز بناء الدولة المقتدرة على أسس الحرية والمساواة والعدالة".
واضاف: "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف وإرساء قيم المواطنة وتعزيز بناء الدولة المقتدرة على أسس الحرية والمساواة والعدالة".