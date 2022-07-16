انت الان تتابع خبر صالح يهنئ الصابئة برأس السنة المندائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنئ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الصابئة المندائيين بحلول العيد الكبير ورأس السنة المندائية.