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صالح يهنئ الصابئة برأس السنة المندائية

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بغداد - ياسين صفوان - هنئ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الصابئة المندائيين بحلول العيد الكبير ورأس السنة المندائية.
وقال صالح في تغريدة عبر "تويتر تابعتها الخليج 365،: "أحر التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا الأصيل من الصابئة المندائيين بحلول العيد الكبير ورأس السنة المندائية مُستحضرين دورهم الحضاري واسهاماتهم الجليلة في تاريخ البلد".

واضاف: "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف وإرساء قيم المواطنة وتعزيز بناء الدولة المقتدرة على أسس الحرية والمساواة والعدالة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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