الكاظمي يؤكد أن العراق لا يزال يحاول تجفيف منابع الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، إن بلاده كان لها دورا أساسيا في محاربة الإرهاب ولا تزال تحاول تجفيف منابعه.



جاء ذلك في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية الجارية في المملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

الكاظمي قال أيضا، "منطقتنا تضررت بصورة ملموسة من تغير المناخ وعلينا مواجهة الأزمة".

وتابع "الديمقراطية الناشئة في العراق تواجه مصاعب بسبب نقص الخبرات"، مضيفا "بلادنا تسعى إلى تعزيز لغة الحوار في منطقتنا".

ومضى قائلا "اللقاءات الثلاثية مع مصر والأردن أنتجت رؤية للشراكة والتكامل الاقتصادي"، متابعا "أبرمنا اتفاقيات للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية".

الكاظمي قال أيضا "يجب إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وضرورة وقف الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني".

وتابع "العراق يدعم الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة في سوريا ولبنان"، مضيفا "العراق يدعم الهدنة في اليمن والوصول لحل سياسي".

وأضاف "ندعم مسار المفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط".

وكانت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية قد انطلقت اليوم السبت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

ويتصدر مناقشات قمة جدة للأمن والتنمية، ملفات الطاقة والأمن ونووي إيران وتداعيات الحرب في أوكرانيا.