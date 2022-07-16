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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاهل البحريني يؤكد أن المنطقة عانت على مدى سنوات ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022
قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن المنطقة عانت على مدى سنوات، ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا.
جاء ذلك خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية الجارية في المملكة العربية السعودية.
وقال العاهل البحريني في كلمته أمام القمة، "يجب التوصل لتسوية لأزمة اليمن ووقف معاناة شعبها".
وأضاف "التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر".
ومضى قائلا "يجب تفعيل عمل قواتنا البحرية المشتركة لحماية الملاحة الدولية والنفط والتجارة العالمية عبر مضيقي هرمز وباب المندب".
وأضاف "نسعى لخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".