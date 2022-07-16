وقال العاهل البحريني في كلمته أمام القمة، "يجب التوصل لتسوية لأزمة اليمن ووقف معاناة شعبها".

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن المنطقة عانت على مدى سنوات، ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاهل البحريني يؤكد أن المنطقة عانت على مدى سنوات ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا والان مع التفاصيل الكاملة

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012