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عاجل.. العاهل الأردني: لا بد من النظر في فرص التعاون للسعي نحو التكامل الإقليمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أهمية التكامل الإقليمي في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في مدينة جدة .

 

 وأضاف الملك عبدالله أن "منطقتنا والعالم يواجهان تحديات اقتصادية مع انعكاس الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء ".

 

وأكد أن بلاده تحرص على ترجمة الفرص إلى شراكات حقيقية، معتبرا أن السبيل الوحيد للتقدم هو العمل التعاوني التشاركي.

 

وقال العاهل الأردني إنه "يجب الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية "، لافتا إلى أنه لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية 

 

كما تطرق إلى ما تواجهه بلاده من "تحديات ومخاطر على حدودنا تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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