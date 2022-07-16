عاجل.. العاهل الأردني: لا بد من النظر في فرص التعاون للسعي نحو التكامل الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أهمية التكامل الإقليمي في كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في مدينة جدة السعودية.



وأضاف الملك عبدالله أن "منطقتنا والعالم يواجهان تحديات اقتصادية مع انعكاس الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء ".

وأكد أن بلاده تحرص على ترجمة الفرص إلى شراكات حقيقية، معتبرا أن السبيل الوحيد للتقدم هو العمل التعاوني التشاركي.

وقال العاهل الأردني إنه "يجب الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية "، لافتا إلى أنه لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية

كما تطرق إلى ما تواجهه بلاده من "تحديات ومخاطر على حدودنا تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات".