الرئيس الامريكي يدعو رئيس الإمارات لزيارة واشنطن "قبل نهاية 2022"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإجراء بزيارة رسمية للولايات المتحدة قبل نهاية العام.



وقال بايدن، عقب لقاء جمعه بالشيخ محمد بن زايد على هامش اجتماع مع قادة عرب في جدة، إن "تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة (...) قبل انتهاء هذه السنة".

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الرئيسين الإماراتي والأمريكي في قمة جدة للأمن والتنمية.

وخلال اللقاء، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبايدن: "أعمل على مد الجسور وبناء علاقة قوية بين بلدينا".

وفي وقت سابق السبت، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار جدة التي وصلها للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وبدأ قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة الأمريكية الخليجية، بالتوافد اليوم إلى السعودية؛ استعدادا لانطلاقها.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اليوم قمة أمريكية خليجية بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وعصر الجمعة، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، في زيارة تعتبر الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه، وذلك ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت أيضا إسرائيل وفلسطين.