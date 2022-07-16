عاجل.. الرئيس الأمريكي: لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا للشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأمريكي في قمة جدة للأمن والتنمية، التي انطلقت فعالياتها اليوم السبت.

وقال بايدن: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة".

وأضاف: "سندعم شراكات مع البلدان التي تتبنى نظاما دوليا قائما على القوانين والقواعد".

ومضى في حديثه: "سنضمن قدرة حلفائنا في الشرق للدفاع عن أنفسهم".

ولفت التزام واشنطن بتقديم مليارات الدولارات للدول التي تعاني من أزمات تتعلق بالأمن الغذائي.

وقال الرئيس الأمريكي: "نستثمر مع حلفائنا في الشرق الأوسط مليارات الدولارات لتحقيق طموحاتنا البيئية".