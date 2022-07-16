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عاجل.. انطلاق أعمال قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انطلاق أعمال قمة جدة للأمن والتنمية في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، بعد ظهر اليوم السبت، في المملكة العربية السعودية.

 

ويشارك في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول ، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

 

ويتصدر مناقشات قمة جدة للأمن والتنمية، ملفات الطاقة والأمن ونووي إيران وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

 

وفي الكلمة الافتتاحية، قال الأمير بن عبدالعزيز، ، إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم بسبب جائحة تتطلب تضافر الجهود الدولية.

 

وتابع أن تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسية سيؤدي لتضخم غير مسبوق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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