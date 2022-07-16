شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انطلاق أعمال قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، بعد ظهر اليوم السبت، في المملكة العربية السعودية.



ويشارك في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

ويتصدر مناقشات قمة جدة للأمن والتنمية، ملفات الطاقة والأمن ونووي إيران وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وفي الكلمة الافتتاحية، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم بسبب جائحة كورونا تتطلب تضافر الجهود الدولية.

وتابع أن تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسية سيؤدي لتضخم غير مسبوق.