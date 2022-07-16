عاجل.. رئيس دولة الإمارات يلتقي الكاظمي على هامش قمة جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.



وجرى اللقاء في جدة السعودية قبل انطلاق قمة الأمن والتنمية التي تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مطار جدة.

ووصل رئيس دولة الإمارات إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وبدأ قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة الأمريكية الخليجية، التوافد اليوم السبت إلى السعودية؛ استعدادا لانطلاقها.