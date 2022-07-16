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عاجل.. رئيس دولة الإمارات يلتقي الكاظمي على هامش قمة جدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

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التقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

 

وجرى اللقاء في جدة قبل انطلاق قمة الأمن والتنمية التي تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول ، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

 

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الأمير ، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مطار جدة.

 

ووصل رئيس دولة الإمارات إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

 

وبدأ قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة الأمريكية الخليجية، التوافد اليوم السبت إلى السعودية؛ استعدادا لانطلاقها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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