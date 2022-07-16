عاجل.. رئيس دولة الإمارات يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مطار جدة.



ووصل رئيس دولة الإمارات إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وبدأ قادة وممثلو الدول المشاركة في القمة الأمريكية الخليجية، التوافد اليوم السبت إلى السعودية؛ استعدادا لانطلاقها.

ووصل إلى جدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة المصرية حرص القاهرة على تطوير المشاركة العربية الأمريكية تعزيزا للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية.

كما وصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد المرافق له، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة أيضا.

وكان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي قد وصل إلى جدة، الجمعة، حيث بحث مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أوجه التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اليوم السبت قمة أمريكية خليجية بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وعصر الجمعة، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية منذ توليه منصبه ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت إسرائيل وفلسطين أيضا.