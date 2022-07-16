تاج الدين: معظم مصابي موجة كورونا السادسة يعانون الرشح وارتفاع الحرارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، أنه تم تحويل ثلاثة مستشفيات إضافة لعدد من المستشفيات الجامعية، للعزل الكامل.



وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن تحويل تلك المستشفيات إلى العزل الكامل جاء نتيجة لوجود بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الحالات التي احتاجت لدخول المستشفيات تحت السيطرة الكاملة بالتشخيص والعلاج، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت في غالبيتهم تمثلت في آلام عامة في الجسم، مع رشح وعطس وبعض الارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع: "بدأنا الموجة السادسة من الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يعني تزايدا في أعداد الحالات الإصابات تصاعديا، للوصول إلى الذروة والقمة ثم تبدأ في الحالات فيما بعد بالتناقص".

وأكد أن كورونا لم تنته والوباء لا يزال موجودا عالميا، مؤكدا على التصاعد في أعداد حالات الإصابات وهو أمر متوقع لوجوده في عدد كثير من بلاد العالم.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول ألغت بعض الإجراءات الاحترازية، لكن مع تصاعد أعداد الإصابات مرة أخرى، عادت لفرضها مرة أخرى.